بدلا من الحرب التقليدية.. الاستخبارات الأمريكية تعد خططا بديلة لردع إيران

كتبت ــ إنجى مجدى

كشف مسئولون حاليون وسابقون فى الولايات المتحدة، أن ضباط الاستخبارات والجيش الأمريكى (البنتاجون) يعملون على خطط سرية إضافية لمواجهة العدوان الإيرانى فى الخليج، مدفوعين من قبل البيت الأبيض لتطوير خيارات جديدة يمكن أن تساعد في ردع طهران دون تصعيد التوترات إلى حرب تقليدية شاملة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الهدف من ذلك هو تطوير عمليات مماثلة للهجمات الإلكترونية التى أجريت الخميس الماضى والتى تردد صدى حرب الظل التى اتهمت فيها الولايات المتحدة طهران بشن هجمات على ناقلات النفط فى الشرق الأوسط، ذلك وفقًا لمسئولين أمريكيين اطلعوا على العمليات.

وكانت الهجمات الإلكترونية تستهدف مجموعة استخبارات إيرانية يعتقد المسئولون الأمريكيون أنها كانت وراء سلسلة من الهجمات على الناقلات فى منطقة الخليج وهى الهجمات التى نفت طهران مسئوليتها عنها. كان المقصود من العملية الأمريكية تخريب أجهزة الكمبيوتر والشبكات التى تستخدمها مجموعة الاستخبارات، على الأقل مؤقتًا. وهدفت عملية منفصلة على الإنترنت إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر التى تتحكم فى إطلاق الصواريخ الإيرانية.