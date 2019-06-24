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"الوطنية للصحافة" تقرر زيادة أسعار بيع الصحف القومية بقيمة "جنيه واحد"

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:45 م
"الوطنية للصحافة" تقرر زيادة أسعار بيع الصحف القومية بقيمة "جنيه واحد" كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والاسبوعية اعتباراً من يوليو 2019، مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء الخدمة الصحفية المقدمة.

وطالبت الهيئة فى بيان لها ،رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد الأربعاء القادم، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيداً لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.

 

ولفتت الهيئة الى أنها عقدت اجتماعاً مشتركاً حضره رؤساء تحرير المواقع الالكترونية، وشركة وطنية كبرى، لإبرام عقود تأمين البوابات الاليكترونية للمؤسسات الصحفية على نحو عاجل،مطالبة رؤساء تحرير البوابات بأن يتقدموا على الفور بخطة مشفوعة ببرنامج زمني لتطوير المواقع الالكترونية للصحف، لتواكب التطور التكنولوجي، وإصدار نسخ اليكترونية باشتراكات شهرية وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية التي تستطيع القيام بهذه المهام.

 

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة عدم إطلاق أي موقع أو بوابة الكترونية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا كانت مؤمنة تأميناً كاملاً ضد الاختراق، وحذرت من قيام بعض الجهات المعادية باختراق البوابات.

 

 


الهيئة الوطنية للصحافة

الصحفيين

المؤسسات القومية

الصحف القومية

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