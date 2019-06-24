النيابة تنتقل لمعاينة مكان غرق طفلين فى مياه النيل بالمعصرة

كتب كريم صبحى

انتقلت نيابة حلوان، لمعاينة مكان غرق طفلين لقيا مصرعهما بنهر النيل فى المعصرة، لعدم إجادتهما السباحة، وأمرت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد غرق طفلين بنهر النيل بمنطقة المعصرة لعدم إجادتهما السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.