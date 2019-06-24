الرئيسية حوادث النيابة تنتقل لمعاينة مكان غرق طفلين فى مياه النيل بالمعصرة الإثنين، 24 يونيو 2019 04:06 م غرق طفل بمياه النيل-أرشيفية كتب كريم صبحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء انتقلت نيابة حلوان، لمعاينة مكان غرق طفلين لقيا مصرعهما بنهر النيل فى المعصرة، لعدم إجادتهما السباحة، وأمرت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد غرق طفلين بنهر النيل بمنطقة المعصرة لعدم إجادتهما السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. حلوان المعصرة نيابة حلوان غرق طفلين فى حلوان غريق المعصرة غرق الاطفال حوادث الغرق مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة نيابة حلوان تتحرى عن 3 موظفين وعامل لتنقيبهم عن الآثار بالمعصرة الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:32 م نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث بشأن سرقة 61 ألف جنيه من سوبر ماركت شهير الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:13 م نيابة حلوان تتحرى عن ربة منزل لجمعها بين زوجين الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:01 م نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث عن واقعة اغتصاب سائق لـ " ابنته " الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:16 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020 كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟ "خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه المزيد من Trending Plus
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