المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب إيطاليا بتقديم معلومات عن سفينة للمهاجرين

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طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من حكومة إيطاليا تقديم معلومات بشأن السفينة "سى وتش – 3" التى تقف - منذ أيام - قبالة سواحل جزيرة "لامبدوسا" الإيطالية وعلى متنها 36 من المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، يرفض السماح للسفينة بالرسو فى إيطاليا ويحمل الاتحاد الأوروبى وهولندا - التى تحمل السفينة أعلامها - المسئولية عن مصير هؤلاء الركاب.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم فرع منظمة "سى وتش" الإنسانية فى روما "سى وتش - إيطاليا"، أن الأوضاع على متن السفينة تتدهور يومًا بعد يوم وأن موقف حكومة إيطاليا الرافض لرسوها "غير إنسانى ومهين".