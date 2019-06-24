"الصحفيين" تقرر فتح باب تلقى أوراق القيد لجدول المشتغلين 29 يونيو

كتب محمد السيد

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب تلقى أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية ابتداءا من 29 يونيو الجارى إلى 14 يوليو المقبل.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان قرر خلال اجتماعه الماضى فتح باب التقدم للنقل إلى جدول المشتغلين وتأجيل تشكيل لجنة القيد للاجتماع القادم.