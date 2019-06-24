الرئيسية تقارير مصرية "الصحفيين" تقرر فتح باب تلقى أوراق القيد لجدول المشتغلين 29 يونيو الإثنين، 24 يونيو 2019 03:06 م نقابة الصحفيين كتب محمد السيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قررت نقابة الصحفيين، فتح باب تلقى أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية ابتداءا من 29 يونيو الجارى إلى 14 يوليو المقبل. وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان قرر خلال اجتماعه الماضى فتح باب التقدم للنقل إلى جدول المشتغلين وتأجيل تشكيل لجنة القيد للاجتماع القادم. نقابة الصحفيين ضياء رشوان لجنة القيد الصحفيين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية الإثنين، 24 يونيو 2019 02:31 م نقيب الصحفيين يعلن صرف فارق بدل التكنولوجيا لصحفى مجلة التليفزيون على دفعات الإثنين، 24 يونيو 2019 02:26 م شكاوى" الأعلى للإعلام" توصى بتغريم صحفيين بسبب منشوراتهما على فيس بوك الأحد، 23 يونيو 2019 04:47 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟ صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة المزيد من Trending Plus
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