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التحالف العربى: مصريان و13 سعوديا ضمن مصابى هجوم مطار أبها الدولى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:58 ص
التحالف العربى: مصريان و13 سعوديا ضمن مصابى هجوم مطار أبها الدولى العقيد تركى المالكى
كتب محمد تهامى زكى

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إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى، عن وقوع هجوم إرهابى بمطار أبها الدولى، نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أكد العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الهجوم الإرهابى أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.

 

وأوضح المالكى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جنسيات المصابين 13 من الجنسية السعودية، 4 من الجنسية الهندية، 2 من الجنسية المصرية، 2 من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، مؤكدا أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

 

وأضاف العقيد المالكى، إن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة فى ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، التى ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولى الإنسانى، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابى باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) من نوع (أبابيل/ قاصف)، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتى تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولى الإنسانى، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

 

وبيّن العقيد المالكى أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة ، يثبت تورط النظام الإيرانى بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار .(2231)

 

واختتم العقيد المالكى تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابى وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 


تركى المالكى

التحالف العربى

مصر

استهداف مطار ابها

مطار ابها

الحوثيين

السعودية

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