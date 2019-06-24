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بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى"on line"..

الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات 130 و173م2

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:09 ص
الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات 130 و173م2 وزارة الإسكان
كتب ــ أحمد حسن

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أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.
 
وبشأن نظام السداد، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إنه يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10 % من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه الجديده

وحدات سكنيه

العاصمة الإدارية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين ابو اليسر

بكااام

المتر بكام او الوحدة بكام والاستلام امتي ؟؟؟؟

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