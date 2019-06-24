الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات 130 و173م2

بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى"on line"..
الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات 130 و173م2الإثنين، 24 يونيو 2019 10:09 ص
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بواسطة:
حسين ابو اليسر
بكااام
المتر بكام او الوحدة بكام والاستلام امتي ؟؟؟؟