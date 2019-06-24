"الإحصاء" يكشف رصيد السلع الغذائية خلال يونيو: يكفى من 30 يوما إلى 33 شهرا

كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية "الغذائية" الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر يونيو الجارى، والتى تتراوح من 30 يوما وحتى 33 شهرا.

وأوضح الجهاز فى تقرير حديث صادر عنه اليوم، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر وإجمالى المتعاقد عليه، يتجاوز 1.829 مليون طن ويكفى لمدة تتراوح من 1- 9 أشهر.

فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت، 281.7 ألف طن ويكفى لمدة 4 أشهر، أما رصيد اللحوم الحية "عجول"، فبلغ 165.9 ألف رأس، ويكفى لمدة تتراوح من 1-33 شهرا، حسب الاستهلاك.