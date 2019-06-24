إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف فى المطرية وضبط المتهمين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف بالمطرية، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المطرية، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، (سبق إتهامهما فى 13 قضية) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين ، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت و40 طلقة صوت- 3 زجاجات ملوتوف.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.