أهالى قرية الزهراء بالدقهلية يشتكون انقطاع المياه منذ أسبوع كامل

الدقهلية شريف الديب

تعانى قرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية ببسنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أزمة فى انقطاع مياة الشرب منذ ثمانى أيام، ومع ارتفاع دراجات الحرارة فى فصل الصيف أدت إلى تفاقم الأزمة مما دفع الأهالى للبحث عن مصادر بديلة.

ويقول محمد عكاشة السقا أحد أهالى القرية، إن أزمة انقطاع المياه مستمرة منذ أكثر من أسبوع كامل، ولا تصل المياه إلى آى منزل بالقرية، وتوجهنا إلى مسئول الوحدة المحلية لتقديم شكوى بذلك، فأكد لنا أن توفير المياه مسئولية شركة مياه الشرب والصرف الصحى وليست الوحدة المحلية.

وأشار عكاشة إلى أن الأهالى بالقرية لا تجدون مياه نظيفة صالحة للشرب والاستحمام، ويضطر بعض الأهالى إلى قطع مسافات كبيرة إلى القرى المجاورة لتعبئة جراكن المياه هناك على عربات الكارو، ودائما ما يتم ذلك فى الليل لضمان وجود المياه؟

ويقول السعيد السيد النجار من أهالى القرية: "توجهنا إلى مسئول شركة المياة بشربين فاشار إلى أن الازمة بأن المياه يتم سحبها بالكامل لصالح مركز ومدينة شربين وهو ما أثر على وصول المياه الى القرية، بالإضافة إلى أن هناك المحبس الرئيسى المتجهة للقرية مغلق لضعف المياه فى مدينة شربين للعمل على زيادة الكمية لشربين.

وأشارت إحدى السيدات بالقرية إلى أنها تضطر إلى انتظار زوجها للعودة من العمل للتوجة إلى أقرب قرية لتعبئة جراكن المياه من هناك، وأشارت ان السيارة التى يتم إرسالها من الشركة لا تكفى الأهالى وتحدث مشادات ومشاجرات عليه من أجل اولوية الحصول على جركن مياه واحد فقط.

وطالب محمد سلامة السيد من المسئولين ومحافظ الدقهلية التدخل السريع والفورى من أجل حل المشكلة بعد أن تفاقم الأزمة وجعل الأهالى استخدام مياه الترع فى الأعمال المنزلية، وهو ما سوف ينذر بكارثة صحية قريبا على أطفال القرية.

وأضاف أنه تم التوجه أكثر من مرة للوحدة المحلية ولكن بدون جدوى، واستنكر قيام الشركة بتخصيل الفواتير بشكل دائم دون النظر عن وجود الخدمة بالقرية.