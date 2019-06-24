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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 24 -6- 2019

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:53 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 24 -6- 2019 صورة أرشيفية
كتب - أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين24 -6- 2019 استقرارا فى غالبية الأصناف مع ،  وذلك طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى .

واستقر سعر كيلو الطماطم ما بين  1.5 – 4 جنيهات وذلك حسب النوعية ونفس الأمر بنسبة لأسعار البطاطس ما بين  3 – 4 جنيهات  للكيلو ، و كيلو البصل 2.5 – 3.5  جنيها ،  وكيلو الكوسة 1.5- 3 جنيهات .

فيما  انخفض سعر كيلو الفاصوليا  ما بين 5 - 9 جنيها ، واستقر سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيها ، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيها ، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 15 جنبها ، والخيار البلدى ما بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو ، و خيار الصواب 2- 3 جنيها للكيلو  و انخفض سعر كيلو الليمون البلدي عشرة جنيهات ليتراوح  ما بين  20 – 30 جنيها ، فيما تراوح اسعار العنب الاصفر بين 5- 8 جنيها للكيلو ، والعنب الأحمر ما بين 5- 13 جنيها للكيلو ، والتفاح الأمريكى بين 17 – 21 جنيها للكيلو ، والخوخ البلدي ما بين 3 -9 جنيها للكيلو والمشمش الصحرواى ما بين 8 – 14 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية توقع  أن تشهد أسعار الليمون انخفاضا كبيرا بحيث يصل سعر الكيلو إلى 10 – 15 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن سعره اليوم فى أسواق الجملة يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو ويباع للمستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو .

 


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