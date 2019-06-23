"6 يوليو" فتح باب قبول الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،عن فتح باب قبول الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع مدارس الإدارات التعليمية، ابتداء من يوم السبت الموافق 6/7/2019م حتى يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019م، وذلك طبقا للتوزيع الجغرافي.

وأكد "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل لجان مختصة فى كل مدرسة لاستلام الملفات، تحت الإشراف المباشر للتعليم الثانوي ومديري المدارس بكل إدارة تعليمية.

وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه يستثنى الطلاب المتفوقون والحاصلون على مجموع (275) فأكثر، بنسبة مئوية 98.20 من التوزيع الجغرافي.

مشيرا، أن الطالب الحاصل على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، يوزع طبقا للمربع السكني للأسرة مع توافر شروط التنسيق.

وشدد "سويلم"، على تطبيق الكتاب الدوري رقم (40) والصادر في 27/8/2016م بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة ، وكذلك القرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015م .