سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"6 يوليو" فتح باب قبول الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي بدمياط

الأحد، 23 يونيو 2019 01:57 م
"6 يوليو" فتح باب قبول الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي بدمياط السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،عن فتح باب قبول الملفات لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع مدارس الإدارات التعليمية، ابتداء من يوم السبت الموافق 6/7/2019م حتى يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019م، وذلك طبقا للتوزيع الجغرافي.
 
وأكد "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل لجان مختصة فى كل مدرسة لاستلام الملفات، تحت الإشراف المباشر للتعليم الثانوي ومديري المدارس بكل إدارة تعليمية.
 
وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه يستثنى الطلاب المتفوقون والحاصلون على مجموع (275) فأكثر، بنسبة مئوية 98.20 من التوزيع الجغرافي.
 
مشيرا، أن الطالب الحاصل على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، يوزع طبقا للمربع السكني للأسرة مع توافر شروط التنسيق.
 
وشدد "سويلم"، على تطبيق الكتاب الدوري رقم (40) والصادر في 27/8/2016م بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة ، وكذلك القرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015م .
 
 

محافظه دمياط

وزاره التربيه والتعليم

التعليم الثانوى

تعليم دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة