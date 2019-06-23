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4 يوليو آخر مهلة لتلقى طلبات تقنين أراضى مدينة سفنكس

الأحد، 23 يونيو 2019 01:00 ص
4 يوليو آخر مهلة لتلقى طلبات تقنين أراضى مدينة سفنكس أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية،إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من السبت المقبل الموافق 29 من الشهر الجارى، لمباراة أراضى مدينة سفنكس الجديدة، للتقدم لتقنين أوضاعهم اعتبارا من السبت المقبل وحتى 4 يوليو المقبل، لحائزى الأراضى الواقعة بـ"مدينة سفنكس الجديدة"، الذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة.

وأكد السباعى فى تصريحات خاصة، ضرورة أن يتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض، شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمُعاينة، والمُقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المُختصة المنصوص عليها، بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018، وهى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – محافظة الجيزة – لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها)، والواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وقال المهندس طارق السباعى: قررت الهيئة أيضاً، استجابة لطلبات المواطنين، فتح باب التقدم خلال نفس المدة، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية لتلك الأراضى، والذين تخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجاناً.

 


وزاره الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه سفنكس الجديده

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