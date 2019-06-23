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10 معلومات لا تعرفها عن إقليم أمهرة الإثيوبى

الأحد، 23 يونيو 2019 08:00 م
10 معلومات لا تعرفها عن إقليم أمهرة الإثيوبى رئيس وزراء اثيوبيا
كتبت – هناء أبو العز

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"لكل أمهري قديس يحميه" هذه هى المقولة الشهيرة للأمهريين فى اثيوبيا، والتى لم تجدى نفعًا مع حاكم الإقليم، الذى قتل فى محاولة انقلاب فاشلة فى إثيوبيا، وقتل معه قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال سيرى ميكونين، 10 معلومات لا تعرفها عن إقليم أمهرة :
 
1- منطقة أمهرة احدة من الانقسامات العرقية التسعة في إثيوبيا، والتى تحتوى على شعب أمهرة. 

2- كانت تعرف سابقًا باسم "المنطقة 3" وعاصمتها بحر دار.

3- تقع فيها أكبر بحيرة مائية في إثيوبيا ، وهى بحيرة تانا، وهي مصدر نهر النيل الأزرق ، داخل أمهرة.  

4- عدد السكان بها 31.13 مليون وفٌقًا لآخر إحصاء  فى عام 2017

5- تتألف حكومة أمهرة من السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس، والسلطة التشريعية التي تضم مجلس الدولة ، والسلطة القضائية ، التي تقودها المحكمة العليا في الولاية.
6- كانت الديانة السائدة في الأمهرة على مدى قرون هي المسيحية ، حيث تلعب كنيسة تيوايدو الأرثوذكسية الإثيوبية دورًا رئيسيًا في ثقافة البلد، وفقًا لتعداد عام 2007 ، فإن 82.5% من سكان منطقة أمهرة (أي 91.2% أمهرة) كانوا من الأرثوذكس الإثيوبيين ؛ 17.2 % كانوا مسلمين ، و 0.2 % كانوا بروتستانت، ويعد عيد الفصح وعيد الغطاس أهم الاحتفالات التي تتميز بالخدمات والاحتفالات والرقص، هناك أيضًا العديد من أيام العيد على مدار العام ، عندما يتم تناول الخضروات أو السمك 
 

7- تحصل مرتفعات أمهرة على 80 % من إجمالي الأمطار في إثيوبيا وهي أكثر المناطق خصوبة وكرم الضيافة في إثيوبيا، ويصل تدفق النيل الأزرق إلى الحد الأقصى للحجم في موسم الأمطار (من يونيو إلى سبتمبر) عندما يوفر حوالي ثلثي مياه نهر النيل. 

 
8- معظم منطقة أمهرة جبلية ومغطاة بالأشجار والغابات الكبيرة. منطقة أمهرة لديها أكثر مواقع التراث العالمي في أي منطقة في إثيوبيا.

9- يرأس السلطة التنفيذية رئيس أمهرة،   أمباتشو ميكونين، وهو عضو في حزب الحركة الديمقراطية، تم انتخابه فى 8 مارس 2019، والذى قتل فى محاولة الانقلاب الفاشلة .

10- يمثل أمهرة 138ممثلاً فىي ممثلى مجلس الشعب، بجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

اثيوبيا

امهرة

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