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10 معلومات عن تنزانيا قبل مواجهة منتخبها مع أسود السنغال

الأحد، 23 يونيو 2019 05:20 م
10 معلومات عن تنزانيا قبل مواجهة منتخبها مع أسود السنغال تنزانيا وزيمبابوى
كتبت – هناء أبو العز

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يواجه منتخب تنزانيا، مساء اليوم، منتخب السنغال، بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أيضاً منتخبى الجزائر وكينيا، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

 

"اليوم السابع" يرصد 10 معلومات عن تنزانيا:

1- تعتبر دار السلام هى عاصمة تنزانيا وهى المركز الاقتصادى للبلاد.

2- الصناعة فى دار السلام غذائيّة بالأساس، على الرغم من ذلك، فإنّ هذه المدينة لا تخلو من بعض صناعات النسيج والإسمنت وبعض مواد البناء والأدوية.

3- سبب تسمية تنزانيا بهذا الاسم، اسم تنزانيا هو اسمٌ قديم لمملكة قامت بزنجبار، وكانت تابعةً لسلطنة آل بوسعيد الإسلامية العمانية فى شرق أفريقيا، لكنها تعرضت لما تعرض له العالم العربى والإسلامى للاحتلال الغربى، فتآمرت دول الاحتلال متمثلةً ببريطانيا وألمانيا وفرنسا على اقتسام المغانم فيما بينها، فأخذت ألمانيا تنجانيقا، وظلت مسيطرةً عليها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وبعد هزيمتها تحولت تنجانيقا لدولة تحت الانتداب البريطانى تحت سمع وبصر عصبة الأمم (الأمم المتحدة) حتى استقلالها فى عام 1961م

4- جمهورية تنزانيا الاتحادية تقع جمهورية تنزانيا الاتحادية فى شرق أفريقيا، وهى عبارة عن اتحاد بين تنجانيقا وجزيرة زنجبار، وتتميز بطابع عربى إسلامى ومعمارى، وكانت تتبع للامبراطورية العثمانية.

5- تطل على المحيط الهندى، ويقع مُعظم قطرها داخل أراضى أفريقيا، ويضم أيضاً بعض الجزر المُجاورة، وكما أسلفنا أن عاصمتها هى دار السلام، وهُناك مشروع إنشاء عاصمة جديدة باسم دودوما، وتقع فى وسط تنزانيا، والاسم الرسمى لها هو جمهورية تنزانيا الاتحادية.

6- أكثر الناس التى تقطن فى تنزانيا هى من أصول أفريقية، والبقية هُم من أصول آسيويّة وأوروبية، وتُعتبر تنزانيا من أفقر دول العالم، وأبرز الأسباب فى ذلك هو أن حوالى 80 % من سُكانها يعيشون بالريف حياة بدائية.

7- تشتهر تنزانيا بعدة صفات، ومنها: الطبيعة الخلابة والغنية بالحيوية، والحياة الفطرية الغنية بالحيوانات؛ حيث تعيش بها الأفيال والزرافات والأُسود وغيرها من الحيوانات فى محمية سرنجيتى الوطنية، أو فى حظيرة سيلوس للحيوانات، ويوجد أيضاً فى شمال تنزانيا جبل كيليمنجارو، والذى يكسوه الغطاء الجليدى.

8- يعد الشيلينج تانزانى أو الشلن التانزانى، هو العملة الوطنية فى دولة تنزانيا، وقد تم اعتماده عام ١٩٦٦م بعد استقلال تنزانيا عن المملكة المتحدة، وينقسم الشيلينج التانزانى إلى مائة فلس.

9- تعتبر اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية فى دولة تنزانيا

10- ويتحدث التنزانيون اللغة السواحيلية وهى عبارة عن خليط بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كما يتحدث بعض السكان لغة البانتو.

 


تنزانيا

السنغال

الكان

مصر

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