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ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة

الأحد، 23 يونيو 2019 09:35 م
ننشر نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع "، نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، وتوزيع الدرجات حسب كل جزئية.
 
ويعد نموذج الإجابة الآلية، والطريقة التى يلتزم بها مقدرى الدرجات فى كنترولات الثانوية العامة، خلال عملية التصحيح، وتقدير الدرجات، كما تبدأ غدا الاثنين تصحيح العينة العشوائية لامتحان الفيزياء. 


وأدى أمس، السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 390 ألفًا و203 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، ومحافظة الجيزة "إدارة أوسيم، وإدارة البدرشين"، ومحافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، ومحافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة أبو حماد"، ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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