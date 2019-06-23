نقابة المعلمين: مشاكل لجان الثانوية بسيطة حتى الآن والاستراحات "معقولة"

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن غرفة العمليات المركزية لمتابعة المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، وأعمال التصحيح، تعمل بشكل متواصل لتلقى أى شكاوى من أعضائها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كافة المشاكل التى وصلت إليها حتى الآن "بسيطة"، وتم إنهائها بشكل فورى فى اللجان.

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستراحات بشكل عام، مستواها فى هذا العام "معقولة"، مشيرا إلى أن المعلمين لم يتوقعوا أن تُصبح الاستراحات على مستوى فندقى، إلا أن تجهيزها ووضعها جيد.

وأكد شاهين، على استمرار عمل غرفة العمليات، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ولحين انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات، وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن النقابة ليس مختصة بمتابعة مشاكل الطلاب أو مستوى الامتحانات، وفقط معنية بمشاكل أعضائها، وحلها.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتشكيل 53 غرفة بالنقابات الفرعية بالمحافظات، و315 لجنة نقابية.