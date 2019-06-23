مصرع طفل غرقا فى ترعة بمدينة إسنا أثناء اللهو أمام منزل جده بقرية الكيمان

الأقصر – أحمد مرعى

لقي طفل يبغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقاً، في ترعة جانبية بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، وتم انتشال جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من رجال مركز شرطة مدينة إسنا يفيد بغرق الطفل "صلاح.م.م" 6 سنوات، وذلك أثناء اللهو أمام منزل جده في ترعة جانبية بقرية كيمان المطاعنة، وتم انتشال جثمانه من المياه، وبسؤال أسرته أكدوا أنه كان يلهو واختفي من المنطقة وظلوا يبحثون عنه، حتي عثروا عليه داخل المياة غريقاً، فتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي إسنا المركزي لحين استخراج تصريح الدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.