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مصادر: أسئلة الثانوية العامة مؤشر لضرورة عودة الطالب لكتاب المدرسة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:48 ص
مصادر: أسئلة الثانوية العامة مؤشر لضرورة عودة الطالب لكتاب المدرسة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إن مواصفات بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختلفت عن السنوات الماضية، وأن الأسئلة جزء منها أصبح يخاطب الفهم وعلى الطلاب أن يستوعبوا جيدا أن الاتجاه الجديد فى تطوير منظومة التعليم هو إبعاد الطالب عن دائرة الحفظ والتلقين إلى الفهم والاستذكار.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك ظاهرة ملحوظة منذ بدء الامتحانات، وهى أن الأسئلة تأتى من كتب المدرسة، موضحة أنه لا بد وأن يعود الطالب إلى الكتاب ويستعين به بعد أن هجره فى الوقت الذى يستعين بملزمة الدرس الخصوصى فى مذاكرته ومراجعته للدروس، مضيفة الأسئلة هى مؤشر لضرورة عودة الطالب للكتاب.

وأدى أمس السبت طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 390 ألفًا و203 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، ومحافظة الجيزة "إدارة أوسيم، وإدارة البدرشين"، ومحافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، ومحافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة أبو حماد"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

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