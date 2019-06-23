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مرشح صينى يفوز بمنصب مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"

الأحد، 23 يونيو 2019 02:21 م
مرشح صينى يفوز بمنصب مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو" تشيو دونهو المرشح الصينى مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للامم المتحدة "الفاو"
كتب عز النوبى

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فاز دكتور تشيو دونهو، المرشح الصينى، بمنصب مدير عام منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو" بعد حصده معظم أصوات أعضاء المنظمة، حيث حصل على 108 من إجمالى 191 بينما حصلت المرشحة الفرنسية / كاثرين، على 71 والمرشح الجورجى على 12 صوتا فقط.

وقد لقى انتخاب الدكتور تشيو، ترحيبا كبيرا من الدول الأعضاء نظرا لما يتمتع به من خبيرة كبيرة تؤهله لقيادة المنظمة فى المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن وفد من وزارة الزراعة كان قد قام اليوم بالمشاركة فى انتخابات الفاو والتى عقدت بالعاصمة الإيطالية روما.


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الأغذية والزراعة

انتخابات الفاو

المرشح الصينى

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