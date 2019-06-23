محيى الدين: مصر أمامها فرصة جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية فى تعبئة مواردها

كتبت- هبة حسام

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إن مصر أمامها فرصة جيدة للاعتماد على الصناديق السيادية فى تعبئة مواردها، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح قبل 10 سنوات لتأسيس صندوقين سياديين فى مصر أحدهم يختص بإدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة على غرار ماليزيا وإيرلندا، وصندوق آخر يتم توظيف رأسماله على المدى البعيد يعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الخاصة بالإصلاح المالى، وذلك لتحقيق التوازن الماليدى للنقد الأجنبى.

وشدد محيى الدين، خلال كلمته بورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط اليوم الأحد حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالعالم العربى، على ضرورة استفادة مصر من خبرات من سبقها من الدول والاستفادة بالمعايير الدولية كمعيار "سانتيجو" لتحقيق الانضباط والاستقرار المالى والذى لا يأتى بمعزل عن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وكانت وزارة التخطيط، عقدت صباح اليوم الأحد، بالتعاون مع معهد التخطيط القومى والمعهد العربى للتخطيط بالكويت، والبنك الدولى، ورشة عمل رفيعة المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالعالم العربى، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية فى مجال التنمية المستدامة.