سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

كنيسة الروم الكاثوليك تقرر تأسيس مكتب لحماية القاصرات فى الإيبراشيات

الأحد، 23 يونيو 2019 01:09 م
كنيسة الروم الكاثوليك تقرر تأسيس مكتب لحماية القاصرات فى الإيبراشيات سنودس الروم الكاثوليك
كتبت ــ سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سنودس (الهيئة العليا) الأساقفة لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسى، تأسيس مكتب لحماية القاصرات فى الإيبراشيات التابعة للكنيسة فى العالم العربى والمهجر، على خلفية إدانة آباء كهنة من الفاتيكان بالتعدى الجنسى على القاصرين والقاصرات.

وذكر بيان السنودس الذى اختتم أعماله أمس الأول بلبنان، انطلاقاً من السينودس الذى التأم فى حاضرة الفاتيكان فى فبراير الماضى عن حماية "القاصرين" والإرادة الرسوليَّة "أنتم نور العالم" تدارس الآباء فى كيفيَّة التعاطى مع موضوع التعدّيات على القاصرين والمهمشين، باعتباره موضوعاً يقلق الكنيسة منذ سنوات بسبب الشكوك التى حصلت على المستويات الكنسيَّة وبسبب انتشاره وتسرّبه إلى وسائل الإعلام العالميَّة التى لا ترحم.

وذكرت الكنيسة، أن بابا الفاتيكان طلب رسميًا تأسيس آليّات ثابتة يسهل على عامّة الشعب اللجوء إليها يُبلّغون بواسطتها عن التعدّيات وتوصيفاتها، عَبر إقامة مكتب كنسى ملائم لهذه الغاية وتأخذ الأبرشيّات فى الاعتبار التوجيهات التى سبق للمجالس الأسقفيّة أو السينودسات البطريركيّة ذات الشرع الخاص أن وضعتها، ويتوجّب على الأبرشيات أيضًا أن تُعلم ممثّلى الحبر الرومانى بإنشاء هذه الأجهزة" 

وتابع البطريرك العبىسى: وبناءً على هذا الطلب قرّر السينودس بالإجماع تكليف اللجنة السينودسيّة اللاهوتيّة واللجنة السينودسيّة القانونيّة مجتمعتين بالعمل على تأسيس هذه المكاتب مع التشاور مع السينودس الدائم وبالتعاون مع مَن يرونهم أهلًا ومفيدين لذلك، على أن ترفع هاتان اللجنتان نتيجة عملهما إلى سينودس كنيستنا القادم فى شهر يونيو من عام 2020 لكى يطّلع عليها ويصدّقها ويضعها حيّز التنفيذ فى أبرشيّات كنيستنا الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة".

كان بابا الفاتيكان فرانسيس قد أعلن أنه لن يمنح العفو فى حالات اعتداء رجال دين جنسيا على قاصرين، وقرر إلغاء إمكانية الطعن فى أحكام الإدانة الصادرة بحقهم عن مجمع عقيدة الإيمان.


وقال البابا فرانسيس، خلال ترأسه اجتماع لجنة الفاتيكان لحماية القاصرين إن: "كل من أدين بالاعتداء الجنسى على القاصرين فى الفاتيكان يحق له أن يلتمس العفو من البابا، ولكننى لن أمنح هذا العفو قط، وآمل أن يكون هذا واضحا للجميع".


حماية القاصرين والقاصرات

الروم الكاثوليك

الفاتيكان يحمى القصر

اعتداءات رجال الدين

الاعتداء الجنسى على القاصرات بالكنائس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

في عيد تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط .. تعرف على قيمتها الأثرية

السبت، 22 يونيو 2019 01:48 م

أسقف ألماظة والهجانة يرسم 40 شماسا جديدا بكنيسة مارمينا بمدينة نصر

السبت، 22 يونيو 2019 11:18 ص

البابا تواضروس يعزى كنيسة مارجرجس عين شمس فى وفاة راعيها والجنازة اليوم

السبت، 22 يونيو 2019 11:06 ص

رهبان دير مارمينا يصلون قداس تكريس أول كنيسة باسم القديس مينا بمريوط

السبت، 22 يونيو 2019 10:52 ص

بعد اعتراف الكنيسة بـ3 أديرة جديدة.. رحلة الأديرة من التأسيس حتى نيل الاعتراف المجمعى.. الأنبا يؤانس: أعادة أحياء الحياة الرهبانية بالبدارى و"الآثار" تتكفل بالترميم.. والأنبا بطرس يجتذب الأمريكيات للرهبنة بديره

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 ص

انتعاشة تنتظر رحلة العائلة المقدسة بمصر.. منسق برنامج المسار: استقبلنا 200 ألف سائح العام الماضى ونتوقع زيادتهم لنصف مليون فى 2019.. وصندوق "تحيا مصر" يطلق منصة إلكترونية لعرض المواقع الأثرية بتقنية حديثة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة