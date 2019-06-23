قوات الجيش اليمنى تحبط محاولتى تسلل للمليشيا بالحديدة غربى اليمن

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أحبطت قوات الجيش اليمنى، محاولتى تسلل لميليشيا الحوثى اليوم الأحد، باتجاه مديرية حيس جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن مجموعة من عناصر الميليشيا حاولت التقدم، باتجاه عدة مواقع شمالي منطقة "بيت مغازي"، في مديرية حيس، وأفشلت قوات الجيش محاولتها وأجبرتها على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما حاولت مجموعة أخرى من المليشيا، التسلل باتجاه منطقة "الحمينية"غربي المديرية ذاتها، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة، وأفشلتها.