ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 2146 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة لنارية غير مرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها وذلك بالاشتراك مع فرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية بدائرة المراكز والأقسام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش و13 فرد روسى محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة سلاح تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "20" قطعة من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم محمود ع ع ا 24 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 2 جرام حيازة المتهم أحمد ش م م م 22 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتم فحص " 12 " شقة مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفات وتم تنفيذ "2146 " حكما قضائيا متنوعا.