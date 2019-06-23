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ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 2146 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 23 يونيو 2019 01:57 م
ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 2146 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة لنارية غير مرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها وذلك بالاشتراك مع فرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية بدائرة المراكز والأقسام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش و13 فرد روسى محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة سلاح تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط "20" قطعة من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم محمود ع ع ا 24 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 2 جرام حيازة المتهم أحمد ش م م م 22 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

 

وتم فحص " 12 " شقة مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفات وتم تنفيذ "2146 " حكما قضائيا متنوعا.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حملة امنية بسوهاج

الامن العام بسوهاج

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