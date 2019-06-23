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ضبط موظف بأسيوط يقوم بتحصيل رسوم النظافة من الأهالى بدفاتر مزورة

الأحد، 23 يونيو 2019 09:18 م
ضبط موظف بأسيوط يقوم بتحصيل رسوم النظافة من الأهالى بدفاتر مزورة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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تمكنت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط، بقيادة محمد بشير رئيس الحى، من ضبط موظف يقوم بتحصيل رسوم نظافة من الأهالى بدفاتر مزورة .

كان المهندس محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، قد اكتشف قيام "م. ج" موظف بحى غرب قد تم نقله إلى حي شرق يقوم بتحصيل رسوم نظافة من القطانين بحى غرب بدفاتر مزورة، حيث تم اكتشافه أثناء التحصيل وتم تتبعه بعد إبلاغ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والذى أمر بتشكيل لجنة وتم تتبعه وضبطه أثناء تحصيل مبالغ من إحدى شركات البناء وجار تحرير محضر اللازم بدائرة قسم ثان أسيوط وجارى أيضا حصر المبالغ المحصلة من قبل اللجنة المشكلة من محافظ أسيوط.

 


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