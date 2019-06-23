ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية موسعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الأمن بكفر الشيخ ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفي ، واللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "3 طبنجة ،و3 فرد خرطوش"، و20 سلاح أبيض ،وضبط 500 جرام حشيش ،و250 جرام بانجو ، و400جرام هيروين ، و127 قرص مخدر ، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة من ضبط 90 قضية تموينيه متنوعة ، منها قضية تهريب مواد بترولية،وعدم الاعلان عن أسعار غذائية ، كما تمكنت من تحرير 1000 قضية اشغالات متنوعة ، كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 2602 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 29دراجه بخاريه بدون لوحات معدنية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 6150 حكم قضائي متنوع ،جنايه، وحبس جزئي، وحبس مستأنف،وغرامات جزئيه ومستأنفه، كما تمكنت الحملة من تحصيل 217 مخالفة ، والمبالغ التي تم تحصيلها 19410 جنيه .