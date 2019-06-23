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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية موسعة بكفر الشيخ

الأحد، 23 يونيو 2019 11:02 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية موسعة بكفر الشيخ حمله أمنيه -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية الأمن بكفر الشيخ ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفي ، واللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "3 طبنجة ،و3 فرد خرطوش"، و20 سلاح أبيض ،وضبط 500 جرام حشيش ،و250 جرام بانجو ، و400جرام هيروين ، و127 قرص مخدر ، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .
 
 كما تمكنت الحملة من ضبط 90 قضية تموينيه متنوعة ، منها قضية تهريب مواد بترولية،وعدم الاعلان عن أسعار غذائية ، كما تمكنت من تحرير 1000 قضية اشغالات متنوعة ، كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 2602 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 29دراجه بخاريه بدون لوحات معدنية . 
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام ،  تم  تنفيذ 6150 حكم قضائي متنوع ،جنايه، وحبس جزئي، وحبس مستأنف،وغرامات جزئيه ومستأنفه، كما تمكنت الحملة من تحصيل 217 مخالفة ، والمبالغ التي تم تحصيلها 19410 جنيه .
 
 
 

كفر الشيخ

مديرية الامن

مخالفات

حملة

سلاح ناري

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

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