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صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج فى مصر الجديدة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:00 م
صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج فى مصر الجديدة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج فى منطقة مصر الجديدة وتحويله إلى سوق نموذجي، وأكد على سرعة الانتهاء منه.

وأشار عبد العال، إلى أن تطوير السوق يأتى فى إطار جهود المحافظة لتطوير كافة الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170 سوق تقريباً وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من الباعة مع تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه .

وأضاف عبد العال، أن السوق يتسع لحوالى 126 محل لتجميع كافة الباعة بالمنطقة المحيطة، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثانى بنظام التركيب المعدنى دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه .

وأكد المحافظ على رئيس الحى بإلتزام الباعة حالياً بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم .

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة .

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سوق سوهاج

حى مصر الجديدة

سوق الباعة الجائلين

الباعة الجائلين

سوق مصر الجديدة

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