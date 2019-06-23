صور.. محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة المثلث

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس أعمال الرصف والتطوير بمنطقة المثلث بحى الأربعين.

وأكد محافظ السويس، على مديرية الطرق وحى الأربعين والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ومديرية الإسكان بمتابعة الأعمال التى تتم بالمنطقة والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع المثلث وتنظيف وصيانة غرف التفتيش الصرف الصحى وإنارة الأعمدة بشوارع المنطقة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بتطوير المدن السكنية القديمة والتى بدأت بمدينة تعاونيات القاهرة بحى فيصل منذ أكثر من 6 شهور، ثم مدينة الإيمان بحى الأربعين والشهداء والنهضة بحى عتاقة ومساكن اللوكس بمنطقة الغريب بحى السويس، مؤكدًا على أن المحافظة مستمرة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة لباقى المدن تباعًا.

رافق المحافظ فى الجولة إيهاب سراج الدين، رئيس حى الأربعين ومديرى الإسكان والطرق والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ومسئولى حى الأربعين.



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث



محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث