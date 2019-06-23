سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة المثلث

الأحد، 23 يونيو 2019 02:51 م
صور.. محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة المثلث محافظ السويس يتفقد منطقة المثلث
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس أعمال الرصف والتطوير بمنطقة المثلث بحى الأربعين.

وأكد محافظ السويس، على مديرية الطرق وحى الأربعين والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ومديرية الإسكان بمتابعة الأعمال التى تتم بالمنطقة والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع المثلث وتنظيف وصيانة غرف التفتيش الصرف الصحى وإنارة الأعمدة بشوارع المنطقة. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بتطوير المدن السكنية القديمة والتى بدأت بمدينة تعاونيات القاهرة بحى فيصل منذ أكثر من 6 شهور، ثم مدينة الإيمان بحى الأربعين والشهداء والنهضة بحى عتاقة ومساكن اللوكس بمنطقة الغريب بحى السويس، مؤكدًا على أن المحافظة مستمرة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة لباقى المدن تباعًا.

رافق المحافظ فى الجولة إيهاب سراج الدين، رئيس حى الأربعين ومديرى الإسكان والطرق والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ومسئولى حى الأربعين.

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (1)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث 

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (2)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (3)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (4)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (5)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (6)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (7)
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث

 

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة المثلث (9)
أعمال تطوير منطقة المثلث

 

 


السويس

محافظ السويس

منطقه المثلث بالاربعين

حى السويس

رصف وتطوير منطقة المثلث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ السويس يناقش استعدادات مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 04:20 م

صور.. محافظ السويس يتابع آخر استعداد المحافظة لاستقبال أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:31 م

صور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان الاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:21 م

محافظ السويس يشهد بروفة تشغيل الأضواء بالاستاد الجديد قبل أمم أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:47 م

محافظ السويس يتفقد الكورنيش والمنطقة المحيطة بالاستاد الرياضى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة