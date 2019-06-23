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صور.. خطوط النقل العام تستعد لنقل جماهير مباراة الجزائر وكينيا

الأحد، 23 يونيو 2019 11:50 م
صور.. خطوط النقل العام تستعد لنقل جماهير مباراة الجزائر وكينيا خطوط النقل العام تستعد لنقل جماهير مباراة الجزائر وكينيا
كتب سيد الخلفاوى

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كثفت هيئة النقل العام من خدماتها وحافلاتها بمحيط استاد الدفاع الجوى، استعدادا لنقل جماهير مباراة الجزائر وكينيا والتى ستنتهى بعد قليل، ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
 
وحرص اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على اسطول الهيئة الذى يخدم جماهير بطولة أفريقيا، مشددا على عاملين الهيئة حسن معاملة الجمهور والظهور بشكل يليق بمصر والبطولة. 
 
وأكد رئيس هيئة النقل العام، ل اليوم السابع، أن الهيئة خصصت ملابس موحدة للسائقين للظهور بشكل حضاري خلال البطولة، كما خصصت 18 خط لربط الاستادات بمناطق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تجديد 600 اتوبيس للعمل على هذه الخطوط. 
 
 
وكانت محافظة القاهرة أعدت خطة لنقل الجماهير إلى استادى القاهرة والسلام لحضور مباريات كأس الأمم الافريقية باعداد 400 أتوبيس لنقل المواطنيين بالاضافة الى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيا لمواجهة أى تكدس طبقا لاعداد المشجعين. 
 
و تم تحديد أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف أحمد حلمى والعتبة وعبدالمنعم رياض والعباسية والدراسة ، أمام القادم من شمال القاهرة عند مواقف حدائق القبة والأميرية وروض الفرج والمظلات، وشرق القاهرة من المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحى السابع والحى الثامن وعين شمس والمرج وموقف السلام ومدينة السلام (اسبيكو)، وللمواطنيين بالمنطقة الجنوبية يمكن استخدام مواقف القلعة وجامع عمرو وصقر قريش والمقطم وحلوان ، وبالنسبة لمواطن الجيزة من مواقف المنيب والجيزة وامبابة وميدان لبنان وبولاق الدكرور .
 
أما القادم من القليوبية من مواقف شرق وغرب شبرا الخيمة كما ثم تخصيص مواقف للاوتوبيسات لنقل المواطنيين من المدن العمرانية الجديدة من 6 أكتوبر والشيخ زايد و15مايو والعبور وبدر والشروق والتجمع الاول والتجمع الثالث والتجمع الخامس . 
 
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الجزائر

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