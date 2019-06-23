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شاهد.. سفينة حربية جديدة لأسطول البحر الأسود فى معرض "أرميا 2019" بروسيا

الأحد، 23 يونيو 2019 11:11 ص
شاهد.. سفينة حربية جديدة لأسطول البحر الأسود فى معرض "أرميا 2019" بروسيا سفينة أرشيفية
وكالات الأنباء

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يجرى عرض السفينة الحربية "دميتري روغاتشيوف"، التي تم قبولها في أسطول البحر الأسود الأسبوع الماضى، خلال المعرض العسكرى التقنى الدولى "أرميا-2019"، فى نوفوروسيسك، روسيا.

 

وحسب موقع سبوتنيك، قال أسطول البحر الأسود لوسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، "فى المجموع سيتم عرض حوالي 30 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لقاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية ووحدة من القوات المحمولة جوا ووحدات شرطة عسكرية".

 

ويشار إلى أن عددا من السفن الحديثة تابعة لأسطول البحر الأسود، ستعرض من 28 إلى 30 يونيو، منها سفينة إنقاذ "كابتن غوريف" والقارب القتالي "رابتور" والسفينة الحربية الجديدة "دميتري روغاتشيوف".

 

وسيعرض نظام الدفاع الساحلي معداته العسكرية، ضمنها كتيبتي الصواريخ "بال" و"باستيون"، ونظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10 إم"، والمركبات المدرعة "ريس" و"بي تي إر-82" ومدفعية "نونا" ذاتية الدفع، ومركبات القتال المحمولة جوا، ومركبات الجيش للتحرك في جميع التضاريس.

 

تم قبول سفينة "دميتري روغاتشيوف" في أسطول البحر الأسود الأسبوع الماضي، في 11 يونيو، وهدفها حماية المنطقة الاقتصادية البحرية، في حالة الأعمال العدائية، أما في حالة القتال فمهمتها ضمان استدامة القوات ومنشآت الأسطول أثناء الدفاع عن القواعد العسكرية، ومن ميزاتها السباحة من دون دعم 60 يوما، والسرعة تصل إلى 30 عقدة، وحجم الطاقم حوالي 80 شخصا، والمسافة المبحرة 6000 ميل بحري، ةالسفينة مجهزة بأحدث مجمعات هندسة الراديو وأسلحة السونار.

دميتري روغاتشيوف
دميتري روغاتشيوف

 


سفينة حربية

روسيا

معرض ارميا

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