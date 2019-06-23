دار الإفتاء تعلن موعد برنامج تدريب الوافدين على الإفتاء

كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية، فتح باب القبول للدفعة الخامسة عشر لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء، وحددت مدة البرنامج : 3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملى خلال السنة الثالثة على يد السادة أمناء الفتوى بالدار .

وعن شروط القبول :

1 - أن يكون الطالب وافدا (ليس مصريا) .

2 – أن يكون خريجا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية ( كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية( بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) : قسم الشريعة الإسلامية )

3 – أن يجتاز امتحان القبول .

تسجيل الطلبات :

يتم تسجيل الطلبات يومى الاثنين 24 / 6 / 2919 والثلاثاء 25 / 6 / 2019 فى مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

امتحان القبول :

ينعقد امتحان القبول يوم الأربعاء القادم 26 / 6 / 2019 الساعة 10 صباحا امتحان القبول للمتقدمين للبرنامج.