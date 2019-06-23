حبس عامل زراعى 15 يوما لسرقته تروسيكل فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى إبراهيم وسكرتارية ياسر سعد بحبس المتهم "حمدى.أ.ع" 30 سنة عامل زراعى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة تروسيكل من أمام محل خاص بالمجنى عليه "فادى.ز" 40 سنة بدائرة مركز سوهاج .

بدأت أحداث الواقعة عندما تقدم المجنى عليه " ببلاغ الى مركز شرطة سوهاج يتهم فيه المتهم بسرقة التروسيكل من أمام المحل الخاص به.

بعد تقنين الاجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المبلغ وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما.