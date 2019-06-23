جامعة الإسكندرية : 30 يونيو إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية خلال إجتماع مجلس الجامعة اليوم، على عمداء الكليات ضرورة الإنتهاء من أعمال الرصد والتصحيح لأوراق إمتحان الفصل الدراسى الثانى وإعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 30 يونيو القادم وتوخى الدقة فى أعمال الكنترولات.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من غرامة التأخير فى سداد الرسوم الدراسية المقررة، وإعفاء الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، ومد فترة السماح للطلاب المتأخرين عن السداد حتى يوم 10 يوليو 2019.

كما وافق المجلس على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعى 2019/2020 اعتباراً من 1/8/2019 حتى 30/9/2019 وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن.

ووافق المجلس على إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق بالجامعة يكون مسئول عن سرعة الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق للرأى العام.

واستعرض المجلس منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس وآلية تنفيذ تعاقدات الخدمات الصحية، وأوضح الدكتور أحمد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للشئون الصحية أن هذه الآلية تتضمن الجهات التى تم التعاقد معها بالفعل وهى مستشفيات ICC، ومبرة العصافرة، والمركز الطبى بسموحة، والجهات الجارى التعاقد معها وهى المراكز المتخصصة بالمستشفيات الجامعية ومستشفى لوران ومستشفى الأندلسية والخطوات التى يجب إتباعها لحصول عضو هيئة التدريس على الخدمة الطبية سواء فى الحالات المزمنة أو الحادة، وخطوات صرف العلاج من سلسلة الصيدليات المتعاقد معها.

وفيما يخص منظومة علاج العاملين بالجامعة أشار الدكتور أحمد مصطفى إلى قرب الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بذلك وذلك خلال أسبوعين وسوف تتضمن علاج حالات الطوارىء مثل عمليات قسطرة القلب والمخ بدون أى تكاليف، وصرف العلاج بنسب خصم عالية.

ووافق المجلس على لائحة دبلوم الحوكمة الصحية بمعهد البحوث الطبية بهدف تنمية وتأهيل كوادر بشرية قادرة على قيادة وتوجيه الخدمات والرعاية الصحية من خلال مفهوم الحوكمة.

وأحيط المجلس علماً باستبدال مسمى كلية رياض الأطفال بقرار رئيس مجلس الوزراء ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة.

وافق المجلس على إتفاق التعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية وكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة دار السلام بتنزانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الآثار بالأقصر وجامعة جنوب الوادى وكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة صون يات الصينية، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بشأن إعداد برنامج لتدريب وتأهيل المتفوقين من طلاب الجامعة.

ووافق المجلس على ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس 4 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرس، ومنح 44 درجة دكتوراه و87 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.