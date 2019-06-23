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تداول 41 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد والبحر الأحمر

الأحد، 23 يونيو 2019 11:05 ص
تداول 41 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد والبحر الأحمر ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد، 23 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفنينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات، و متواجد علي الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
كما أعلن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة، وتم تداول 548 مواسير بترولية بوزن 2300 طن، و313 شاحنة بضائع، و109 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 151 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 548 مواسير بترولية بوزن 2300 طن و162 شاحنة بضائع و29 سيارة.
 
ومن المنتظر، أن يغادر ميناء سفاجا اليوم، 3 سفن وهى "الحرية1، وبوسيدون وكسبريس، وMoseldjk"، بينما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهى "أمانة، والحرية2، والنوى أكسبريس"، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين "ايلة وسينا"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "ايلة وبريدج"، وغادرت السفينتين "ايلة وسينا".
 
 

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المنطقه الاقتصاديه

موانى بورسعيد

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