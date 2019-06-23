تحريات المباحث: لا توجد شبهة جنائية فى العثور على جثة طفل بترعة المريوطية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التحريات فى واقعة العثور على جثة طفل، بترعة المريوطية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن الطفل تعرض للغرق.

وأمرت النيابة بدفن جثة الطفل، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، الذين ذكروا أنه تغيب منذ ما يقرب من 24 ساعة، وبحثوا عنه، حتى عثر عليه عدد من المواطنين غارقا بترعة المريوطية، ولم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بترعة المريوطية، بالقرب من كوبرى منطقة المنوات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عددا من المواطنين، انتشلوا جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، يدعى " محمد.أ" يرتدى كل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.