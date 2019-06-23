تجديد حبس متهم 45 يوما بتهمة الانضمام لجماعة وحيازة منشورات

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة الجنايات حبس أحمد ممدوح، 45 يومًا حتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وحيازة وترويج منشورات.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية رقم 532 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.