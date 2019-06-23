بولتون: العقوبات الأمريكية على إيران مؤلمة

القدس (رويترز)

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأحد، خلال زيارة لإسرائيل إن إيران تشعر بآثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها فيما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض المزيد منها.

وقال ترامب أمس السبت إنه يريد إبرام اتفاق لتعزيز اقتصاد إيران الواهن فيما بدا أنه خطوة لنزع فتيل التوترات التى أعقبت قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وأخذت التوترات فى المنطقة تتفاقم بشكل كبير عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووى المبرم فى 2015 بين إيران وست دول كبرى ثم أعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإيرانية. وكانت العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق الذى يلزم إيران بتقليص برنامجها النووى فى المقابل.

وقال بولتون للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل "سعى إيران المستمر لصنع أسلحة نووية وتهديداتها بتجاوز القيود الواردة فى الاتفاق النووى الإيرانى الفاشل... ليست دلائل على دولة تسعى للسلام".

وقال "العقوبات مؤلمة، وقد أضيف إليها المزيد الليلة الماضية". ومضى يقول "لن يكون بإمكان إيران أبدا حيازة أسلحة نووية، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم".

وقال كمال خرازى رئيس المجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية الإيرانى اليوم الأحد إن إيران قد تواصل تقليص التزامها بالاتفاق النووى ما لم توفر الدول الأوروبية الحماية للاقتصاد الإيرانى من العقوبات الأمريكية عبر آلية للتجارة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية قول خرازى "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات فى غضون مهلة الستين يوما (التى أعلنتها إيران فى مايو أيار) فسنتخذ خطوات جديدة، وتابع "ستكون خطوة إيجابية إذا وضعوا موارد فى انستكس (الآلية الأوروبية المزمعة للتجارة)... وجعلوا التجارة ممكنة".

وبدعم من إسرائيل وبعض دول الخليج العربية، اعتبرت إدارة ترامب اتفاق عام 2015 غير كاف لحرمان إيران من وسائل صناعة أسلحة نووية على المدى الطويل.