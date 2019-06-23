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بوتين: المنظومة السياسية بواشنطن تحد من إمكانيات ترامب لتطوير العلاقات مع موسكو

الأحد، 23 يونيو 2019 12:59 م
بوتين: المنظومة السياسية بواشنطن تحد من إمكانيات ترامب لتطوير العلاقات مع موسكو فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - أرشيفية
أ ش أ

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن المنظومة السياسية القائمة فى الولايات المتحدة تحد من إمكانيات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تطوير العلاقات بين بلاده مع روسيا.

وأضاف بوتين - فى تصريح نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - "نرى أن المنظومة مصممة بالشكل الذى يمنعه من فعل الكثير مما يرغب فيه، لكن الكثير يتوقف على وجود الإرادة السياسية".

وتابع الرئيس الروسى، إن "موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن، لكنها لا تتعجل ومستعدة للانتظار حتى تنضج الولايات المتحدة، فليقرروا هم ما إذا كانوا معنيين بتطوير العلاقات مع روسيا أم لا".

ومن المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب على هامش فعاليات "قمة العشرين" فى مدينة (أوساكا) اليابانية التى تعقد يومى 28 و29 يونيو الجارى.

 


فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

قمة مجموعة العشرين

العلاقات الروسية الامريكية

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