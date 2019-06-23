برنامج تدريبى لرفع القدرات التصديرية لصغار المزارعين فى القليوبية

كتب عز النوبى

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى لصغار المزارعين لتأهيلهم للدخول فى منظومة التكويد التى تمكنهم من تصدير منتجاتهم للخارج، وذلك بمديرية الزراعة بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج التدريبي، يقوم به خبراء لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة وذلك فى إطار مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنه ومؤسسة اقتصاد المعرفة "شبكة بشاير"، لافتا إلى أن المستهدف تدريب 1000 من صغار المزارعين لمحاصيل التصدير.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه يتم خلال هذا العام تدريب 300 من بينهم 200 من مزارعى الفراولة فى محافظتى القليوبية والبحيرة و100 من مزارعى الجوافة، وأنه البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيده قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

ويحضر افتتاح البرنامج رئيس لجنة المبيدات، ومستشار وزير الزراعة للصحة النباتية وكبار المسولين بالوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.