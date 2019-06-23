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الهند ترفض تقريرا أمريكيا يشير إلى أعمال العنف ضد الأقليات الدينية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:40 ص
الهند ترفض تقريرا أمريكيا يشير إلى أعمال العنف ضد الأقليات الدينية رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت الهند عن رفضها لتقرير أصدرته الخارجية الأمريكية أشار إلى انتشار الهجمات المتطرفة العنيفة من قبل الجماعات الهندوسية تجاه الأقليات الدينية الأخرى فى البلاد على مدار العام الماضى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار - حسبما أوردت قناة "إن دى تى في" الهندية، اليوم الأحد - إن بلاده لا ترى أى مصداقية فى قيام مؤسسة أجنبية بإعلان حالة حقوق مواطنيها المحمية بموجب الدستور، مضيفا أن بلاده تتمتع بحكم القانون وتمثل ديمقراطية يحمى فيها الدستور الحرية الدينية.

وورد فى تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2018 والمنشور على الموقع الإلكترونى للخارجية الأمريكية أن السلطات الهندية فشلت غالبا فى مقاضاة مرتكبى الهجمات والتى شملت القتل والعنف والترهيب، وهو ما تنفيه الحكومة الهندية.

 


الحكومة الهندية

اضطهاد الاقليات الدينية

الاضطهاد الدينى فى الهند

الهندوس فى الهند

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