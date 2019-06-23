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النيابة تأمر بدفن جثة شرطى توفى فى حادث تصادم بالعياط

الأحد، 23 يونيو 2019 02:39 م
النيابة تأمر بدفن جثة شرطى توفى فى حادث تصادم بالعياط جثة - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان أمين شرطة لقى مصرعه إثر اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها بـ"توك توك"، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء قايدة "رجب ه" أمين شرطة بمركز شرطة العياط، لدراجته البخارية، اصطدم بتوك توك، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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