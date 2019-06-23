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النقل: المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديد يهدف لتخريج فنيين يواكبون التطور

الأحد، 23 يونيو 2019 10:16 ص
النقل: المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديد يهدف لتخريج فنيين يواكبون التطور السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تابعت وزارة النقل آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية، والإجراءات التنسيقية التى تتم بين وزارتى النقل والتعليم العالى للتصديق عليه، وبدء الدراسة بالمعهد خلال العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

واستعرضت الوزارة نتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل ما يتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية مؤكدا على أهمية هذا المعهد الذى سيكون أول معهد فنى تكنولوجى متخصص فى السكك الحديدية بإفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة بالمعهد ستكون لمدة عامين، وسيخضع المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي، وسيتم التقديم للمعهد والقبول به من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى وسيكون القبول من خلال تنسيق المجلس الأعلى للجامعات، وأن هيئة السكة الحديد هى من ستحدد الأعداد المقرر قبولها بالمعهد وفقا لاحتياجاتها السنوية من التخصصات الموجودة بالمعهد، وفور صدور القرارات الوزارية بإنشاء المعهد سيتم الاعلان عن قواعد القبول والالتحاق وكل ما يتعلق بالنظام التعليمى به .

وأكدت وزارة النقل أن هناك عدد من الاختبارات التى سيتم الإعلان عنها على الطالب أن يجتازها للإلتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال كما أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة .

 

 


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النقل

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