المبعوث التجارى البريطانى فى مصر لاستكمال سلسلة الشراكات الأخيرة الناجحة

كتبت رباب فتحى

وصل السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إلى مصر برفقة اثنتين من الشركات البريطانية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وهما إسكالا وأتى ميدكس، وذلك للبحث عن فرص جديدة وتكملة للنجاحات السابقة فى مصر، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وأضاف البيان أن هذه هى الزيارة العاشرة للسير جيفري خلال أقل من ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين بريطانيا ومصر.

من المتوقع أن يلتقي السير جيفري خلال زيارته التي تمتد ليومين وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزير الانتاج الحربي، اللواء الدكتور محمد العصار، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين صلاح الدين.

صرح السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، قائلًا: "تلتزم المملكة المتحدة بدعم أجندة الإصلاح في مصر من خلال بناء شراكات في مجالات التعليم والصحة والمالية وتنمية القطاع الخاص، حيث ستمكّننا هذه الشراكات من تبادل معارفنا وخبراتنا وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع المصريين وتساعدهم على بناء قدراتهم."

وقال المبعوث التجاري البريطاني، السير جيفري دونالدسون: "تهدف زيارتي هذا الأسبوع إلى استكمال النجاح الذي أحدثته زيارة وزير الدولة للتجارة الدولية ليام فوكس الشهر الماضي، كما أنها ستضع حجر الأساس لمزيد من التعاون في قطاعات الاقتصاد المصري، والذي تم تصميمه خصيصًا لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. وخلال زيارتي، سأعقد اجتماعات مع سبع شركات بريطانية عالمية رائدة تلعب دورًا أساسيًا في تنفيذ التزام المملكة المتحدة بدعم إصلاح قطاع الرعاية الصحية في مصر."

وفي يناير، وقّعت مصر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم لزيادة التعاون بين البلدين في قطاع الصحة. حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعارف والمهارات بين البلدين، بالإضافة إلى توفير التدريب للعاملين في القطاع الطبي في مصر. علاوةً على ذلك، ستشجع الاتفاقية العمل المشترك بين ممثلي البلدين لدعم إصلاح الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح البيان أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم، تلقي أكثر من 30 طبيبًا مصريًا التدريب في المملكة المتحدة، حيث أنه من المستهدف تدريب 100 طبيبٍ مصريٍ في المملكة المتحدة قبل نهاية العام.