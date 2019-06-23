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المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

الأحد، 23 يونيو 2019 06:49 م
المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن مسألة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يخضع لدراسة شديدة داخل الوزارات المعنية وفقا للظروف والمتغيرات الخاصة به.
 
وأضاف أن الحكومة تلتزم بما تعلن عنه بالموازنة، قائلا "العام الماضى 2017/2018 كان العجز المستهدف بمشروع الموازنة 9.1%، ولما وجدنا ظروف أن العجز سيتعدى ذلك، أعلنت الوزارة رسميا أن العجر سيرتفع مرتين تنتهى بـ9.8%".
 
وأوضح أن الوزارة لم تُعدل من المستهدفات، وأكدت مرات عديدة أن مصر تسير فى طريق تحقيق المستهدفات، مضيفا "وننشر ذلك ليس للرأى العام المصرى فقط إنما للمؤسسات العالمية وشركاء التنمية".
 
وفيما يتعلق بالتأمين الصحى، قال معيط إن القانون حدد كيفية حساب الدعم لكل فئة، قائلا "لكل طالب 15 جنيها من الموازنة العامة والمرأة المعيلة 200 جنيه، والفلاحين وكذلك يتم حساب مخصصات التأمين الصحى بالموازنة، ونطبق أحكام القانون".
 
كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف النزول بالدين، قائلا "نسبة الدين كانت 108% منذ عامين، والعام الماضى بلغت 98%، والحالى 93%، ونُسرع فى سداد الديون، ونتوقع النزول عن هذا الرقم، والعام القادم نستهدف أقل من 89%".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
 
 
 
 

وزارة المالية

الموازنة العامة

الدعم النقدى

الدعم العينى

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