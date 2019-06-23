الكرملين يرفض تأكيد لقاء بوتين وترامب فى اليابان خلال قمة العشرين

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رفض دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، أن يؤكد ما إذا كان لقاء سيجمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التى تقام فى مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر الجاري.

وأشار بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - إلى أن جميع اتصالات بوتين مع نظرائه في أوساكا ستركز على جهود تسوية الأزمات الدولية، وقال "ليس لدي شك في أن ذلك سيكون محل تركيز كافة اتصالات الرئيس التي يجري التخطيط والترتيب لها الآن".

ورفض أن يكشف عما إذا كان بوتين سيلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا مكتفيا بالقول "دعونا ننتظر ونرى".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية.