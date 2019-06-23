القصة الكاملة لوفاة طفل غرقا داخل بيارة رى بالشرقية.. صور

الشرقية – فتحية الديب

فى منطقة الجمالية بمركز الحسينية بشمال الشرقية، خرج الطفل " أحمد" 11 سنة للهو مع أقارنه فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار، وفى قلوبهم الصغيرة فرحة غامرة بعد شراء أسرهم ملابس العيد لهم ويحلمون بيوم العيد يأتى قريبا من أجل ارتداء الملابس الجديدة وشراء الألعاب وركوب المراجيح، وعند الجامع الكبير بالجمالية، أتفق أحمد والصغار على الجرى والتسابق فيما بينهم، وأثناء لهوهم سويا والتسابق فى الجرى فجأة لم يجدوا "أحمد" إلى أن إكتشف أحدهم سقوطه فى بيارة مروى مائى كانت مغطاة بصاج متهالك، فهرع الصغار إلى منزله ألحقول أحمد وقع فى الصرف"



الطفل ضحية الاهمال

" ألحقوا أحمد وقع فى البيارة عن الجامع الكبير، " بصوت يكسيه الشجن قال" إبراهيم عبد العظيم الحصافى" 24 سنة نجارالشقيق الأكبر للطفل"أحمد"، إن شقيقه كان أصغرهم وكان فكاهة البيت، وموته سبب صدمة نفسية كبيرة لوالدى، حيث كان يحبه كثيرا، كان راجل فى ملامح طفل، يعمل معانا فى الورشة ويساعدنا كان يذهب للمدرسة وفي نهاية اليوم قبل ما يذهب للمنزل يأتى لورشة النجارة لتعلم مهنتنا ومساعدتنا"



صورة للبيارة

وعن يوم الحادث قال:"كان الأسبوع الأخير فى شهر رمضان، وعادتنا بعد تناول وجبة الإفطار نذهب لورشة النجارة للعمل، وفى هذا اليوم تحديدا كسلت، فقام هو باللهو مع الأطفال خارج المنزل بالقرب من الجامع الكبير، وبالقرب من الجامع يوجد التفتيش الرئيسى الذى يوزع على ثلاثة أفرع، وكثيرا ما تحدثنا عن أغطية البيارات المتهالكة به ولكن دون جدوى، شقيقى كان فرحان بملابس العيد ونفسه يلبسها لكن الإهمال حرمه منها".



البيارة

متابعا: "كنت جالس في المنزل بعد العشاء، فجاءة وجدت عدد كبير من الأطفال وعلى وجهم الحزن والدموع تملاء أعينهم من هول المنظر، وقالوا لنا" ألحقوا أحمد وقع فى الرى" هرعنا دون إرتداء الأحذية لمعرفة الأمر، فلم نجده كان قد جرفه التيار وظل فى المياه لمدة 8 ساعات، مرت علينا كأنها 8 سنوات من العذاب والقلق على أمل أن يخرج حي،حتي حضر ضباط شرطة الأنقاذ النهرى وتمكنوا من استخراجه جثة هامدة.



