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الصحة: الطلاب الذين يعانون من صعوبات فى التعلّم لا يقلّون ذكاءً عن غيرهم

الأحد، 23 يونيو 2019 05:34 م
الصحة: الطلاب الذين يعانون من صعوبات فى التعلّم لا يقلّون ذكاءً عن غيرهم تلاميذ المدارس
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الاختصاصيين فى المجال التربوى يوضحون أن الطلاب الذين يعانون من صعوبات فى التعلّم لا يقلّون ذكاءً عن غيرهم من التلامذة، ولكنهم يختلفون من حيث القدرة على اكتساب المهارات الأكاديمية.

وقالت وزارة الصحة: إن عدم اكتساب المهارات الأكاديمية ممن يعانون صعوبات التعلم يأتى نتيجة لوجود خلل بيولوجى فى تركيبة دماغهم أو فى عملها ويوضح الباحثون فى الوقت نفسه أن الأشخاص الذين يعانون صعوبة فى التعلّم قادرون على التقدّم والنجاح شرط أن تتأمن لهم المتابعة اللازمة بعد تحديد نوع الصعوبة التى يعانونها.

وتتلخص صعوبات العلم فى الصعوبة فى القراءة، الصعوبة فى الكتابة، والصعوبة فى الحساب.


الطلاب

وزارة الصحة

صعوبات التعلم

الذكاء

المجال التربوى

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