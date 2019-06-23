الرى تطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحماية من السيول قبل بدء الشتاء

كتبت أسماء نصار

طالب الدكتور صلاح شحاتة رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، بوزارة الموارد المائية والرى، الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الحماية من السيول قبل بدء الموسم حتى تتم الاستفاده من هذه الأعمال.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أن جميع أعمال الحماية من أخطار السيول التى يتم تنفيذها بناء على خطة الدولة وتوجيهات الرئيس فى حماية المدن و المنشأت والاستثمارات من أخطار السيول ضمن خطة قومية، حيث تم تخصيص 4.2 مليار جنية لتنفيذها، و أنه تم إنشاء أطلس السيول بالعديد من المحافظات المعرضة لأخطار السيول للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها ومنها شمال وجنوب سيناء.

وتقوم الحكومة حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الحماية من أخطار السيول التى تتعرض لها محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وذلك فى خطوات جادة لمواجهة أخطار السيول التي هددت الاستثمارات والمنشأت الحيوية الاستراتيجية نتيجة لعدم توافر الحماية.

جدير بالذكر أن أعمال الحماية تشمل إنشاء بحيرات وأحواض تهدئة وقنوات صناعية وحواجز توجيه وسدود،وتأتي قي اطار حماية ودعم المنشآت التنموية بمنطقة خليج العقبة ممثلا بمدن طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ التي تقوم الدولة بتنفيذها من طرق وتوسعات فى الموانئ والاستثمارات من أخطار السيول.

وكان قد تم تنفيذ حوالى 29 منشأ صناعي بمدينة نوبيع باستثمارات تقدر 333 مليون، كما يتم حاليا تنفيذ 4 أعمال صناعية بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه

يشار إلى أن جميع الأعمال الصناعيه يتم تنفيذها بناء على دراسات هيدرولوجية يقوم المركز القومى للبحوث التابع للوزارة ممثلا فى معهد بحوث الموارد المائية بإعدادها طبقا للعواصف الممطرة التى تتعرض لها المحافظات.