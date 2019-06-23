إيقاف أعمال بناء مخالف وتغيير لمبات الإضاءة بـ 10 شوارع بالزيتون

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون شمال القاهرة، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالفة، بالعقار رقم 40 شارع الشيخ خطاب، حيث تم إزالة اعمال البناء وإتلاف مواد البناء.

فى سياق آخر، أكد رئيس حى الزيتون، أن إدارة الطرق بالحى أعادت الشيئ لأصله بإعادة رصف أماكن حفر بشارع عيسى ابن اليزيد تقاطع شارع محطة القبة بعد الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى والدفع النفقى، كما تم رفع المخلفات من شارع سنان وشارع سليم.

وأضاف اللواء أشرف بهجت، أنه تم عمل إحلال وتجديد للكشافات القديمة بكشافات ليد 100 وات بشوارع " الجوافة من الاساطين وحارة حسين الشافعى وحارة جامع عتريس وشارع الصايغ وحارة سلطان من شارع الصايغ وحارة اسماعيل عنانى وشارع النسيج ونصر دعبس وحارة أحمد القصرى من نصر وشارع مليجى القصاص"، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.