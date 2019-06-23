إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، اليوم الأحد، بالكيلو 25 على طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطاق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى مطروح العام، رمضان شحات محمد "23 سنة"- من بنى سويف- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وصفوت سيد فتحى "19 سنة "من بنى سويف، مصاب بكدمة شديدة بالظهر والصدر وكدمات وسجحات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.